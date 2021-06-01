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В Москве обокрали сидевшего рядом с Путиным на параде Победы ветерана

Василий Пронин
Василий Пронин (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В Москве неизвестные обманом выманили 400 тыс. руб. у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Установлено, что на домашний телефон пенсионера поступил звонок от злоумышленника, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Василия Гавриловича снять с личного банковского счета 400 тыс. руб. и передать их третьему лицу», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что злоумышленник убедил ветерана в том, что эти средства необходимы для задержания с поличным мошенника.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество), максимальное наказание по которой предусматривает принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок до полутора лет.

«Ход расследования взят на контроль руководством ГУ МВД России по городу Москве», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как прошел парад Победы в Москве. Фоторепортаж
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Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В декабре 1942 года в возрасте 17 лет он вступил в ряды Красной Армии. В 1943 году ветеран принял участие в исторической битве на Курской дуге, тогда же получил медаль «За отвагу». В 1944 году Пронина демобилизовали из-за тяжелого ранения при форсировании реки Десны — из его тела изъяли 12 осколков, однако после войны он снова смог ходить.

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Во время недавнего парада Победы 9 мая Пронин сидел по левую руку от Путина. Тогда президент помог укрыть ветерана курткой от холода.

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