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Общество ,  
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Глава Ростуризма сообщила о выплате денег участникам грантового конкурса

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Участники грантового конкурса Ростуризма получили доступ к деньгам, сообщила РБК руководитель ведомства Зарина Догузова. Ранее «Опора России» сообщала, что компании — участники конкурса не получили деньги на проекты по развитию туризма, хотя победителей утвердили в ноябре прошлого года. При этом освоить средства нужно было до 1 июля.

«Первые 100 победителей грантового конкурса Ростуризма с сегодняшнего дня получили доступ к средствам своих грантов на счетах Федерального казначейства. Далее, в ближайшие несколько дней, более 90% грантополучателей также смогут воспользоваться средствами грантов и приступить к реализации своих проектов», — сказала Догузова.

Ростуризм ответил на жалобу бизнеса о невыплате грантов
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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

Она добавила, что остались лишь несколько победителей, которые находятся на финальной стадии оформления документов, после чего они тоже смогут получить деньги.

«Грантополучателям предусмотрено возмещение расходов, которые они уже понесли в рамках реализации своего проекта, начиная с даты присуждения им победы в конкурсе. Сроки отчетности по проектам также будут продлены таким образом, чтобы у победителей было время на их реализацию», — заключила Догузова.

Конкурс проводился в 2020 году. Участники должны были предоставить проекты, которые «помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма». Победителями стали 474 компании, которым должны выделить 1,2 млрд руб. Сумма максимального гранта — 3 млн руб. При этом предприятие должно вложить как минимум 30% собственных средств. Реализовать проект надо в течение полугода.

В Ростуризме ранее объясняли задержку с выплатами техническими проблемами из-за того, что конкурс проводился впервые.

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Ростуризм гранты Зарина Догузова
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