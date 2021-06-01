Глава Ростуризма сообщила о выплате денег участникам грантового конкурса

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Участники грантового конкурса Ростуризма получили доступ к деньгам, сообщила РБК руководитель ведомства Зарина Догузова. Ранее «Опора России» сообщала, что компании — участники конкурса не получили деньги на проекты по развитию туризма, хотя победителей утвердили в ноябре прошлого года. При этом освоить средства нужно было до 1 июля.

«Первые 100 победителей грантового конкурса Ростуризма с сегодняшнего дня получили доступ к средствам своих грантов на счетах Федерального казначейства. Далее, в ближайшие несколько дней, более 90% грантополучателей также смогут воспользоваться средствами грантов и приступить к реализации своих проектов», — сказала Догузова.

Она добавила, что остались лишь несколько победителей, которые находятся на финальной стадии оформления документов, после чего они тоже смогут получить деньги.

«Грантополучателям предусмотрено возмещение расходов, которые они уже понесли в рамках реализации своего проекта, начиная с даты присуждения им победы в конкурсе. Сроки отчетности по проектам также будут продлены таким образом, чтобы у победителей было время на их реализацию», — заключила Догузова.