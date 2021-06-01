В США покончил с собой рэпер Lil Loaded

Дашон Морис Робертсон (Lil Loaded) (Фото: lil_loaded / Instagram)

Рэпер из Далласа Дашон Морис Робертсон, известный как Lil Loaded, совершил самоубийство. Об этом сообщает газета USA TODAY 31 мая со ссылкой на адвоката музыканта и офис судебно-медицинской экспертизы. Рэперу было 20 лет.

Адвокат рэпера Ашкан Мехриари объявил USA TODAY, что причиной смерти стало самоубийство. «К сожалению, я могу подтвердить, что Робертсон скончался сегодня», — сказал Мехриари. Офис судебно-медицинской экспертизы округа Даллас также подтвердил смерть Lil Loaded.

В марте рэперу предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Халии Уокера, передает издание XXL. По данным полиции, 25 октября 2020 года Lil Loaded выстрелил в живот Уокеру из ружья возле дома в Далласе, штат Техас. Сестра Уокера сообщила, что слышала два выстрела. Восемьнадцатилетний молодой человек скончался от полученных травм. Первого июня Lil Loaded должен был появиться на суде по этому делу.

Lil Loaded родился 1 августа 2000 года. Рэпер известен своей песней 6locc 6a6y, клип на которую собрал 29 млн просмотров на YouTube. Песня рэпера Gang Unit набрала 39 млн просмотров. Последний альбом рэпера CRIPTAPE вышел в декабре 2020 года.