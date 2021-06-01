Медведев заявил о необходимости уважительного отношения к протестующим

Мнение россиян, которые выходят на проводимые в законной форме митинги, нужно уважать, однако незаконные протесты всегда будут встречать ответную реакцию властей. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсантъ» председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Люди, которые выражают свою позицию, в том числе и в протестах, — это граждане нашей страны, и к их мнению нужно относиться уважительно», — сказал Медведев.

Он добавил, что если акция осуществляется в законной форме и соответствует общим правилам организации митингов, то «этот протест имеет право на жизнь и к нему нужно относиться внимательно».

В то же время Медведев отметил, что если протестные акции проводятся в нарушение законов, в том числе ограничительных мер во время пандемии COVID-19, то «на это будет следовать ответная реакция властей».