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Политика ,  
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Медведев заявил о необходимости уважительного отношения к протестующим

Мнение россиян, которые выходят на проводимые в законной форме митинги, нужно уважать, однако незаконные протесты всегда будут встречать ответную реакцию властей. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсантъ» председатель «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Люди, которые выражают свою позицию, в том числе и в протестах, — это граждане нашей страны, и к их мнению нужно относиться уважительно», — сказал Медведев.

Он добавил, что если акция осуществляется в законной форме и соответствует общим правилам организации митингов, то «этот протест имеет право на жизнь и к нему нужно относиться внимательно».

В то же время Медведев отметил, что если протестные акции проводятся в нарушение законов, в том числе ограничительных мер во время пандемии COVID-19, то «на это будет следовать ответная реакция властей».

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Зампред Совбеза добавил, что в других государствах за нарушения в ходе протестных акции применяются полицейские силы.

В 2021 году в России прошла серия несогласованных с властями протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. ФСИН потребовала заменить политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, заявив, что он не отмечался в инспекции, в том числе когда проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления. Сейчас Навальный отбывает наказание в ИК № 2 во Владимирской области.

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Арест Навального вызвал протесты в разных городах страны 23, 31 января и 2 февраля. По данным правозащитников, на митингах задержали более 10 тыс. человек. В МВД сообщали, что в отношении участников и организаторов акций были заведены свыше 90 уголовных дел.

Новые несанкционированные акции, организованные Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом), прошли в России 21 апреля. Поводом стало ухудшение состояния здоровья Навального в колонии.

Дмитрий Медведев протесты митинги
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