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Политика ,  
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СМИ узнали о планах Байдена назначить дочь Кеннеди послом

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру дочери экс-президента США Джона Кеннеди Кэролайн для выдвижения на должность посла. Об этом сообщают издание Axios и информагентство Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседник Axios уточнил, что Кэролайн Кеннеди могут выдвинуть на пост посла США в Австралии. Источник AP отметил, что Байден также рассматривает ее «на другую должность в Азии».

Дочь Джона Кеннеди ушла с поста посла США в Японии
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Axios добавляет, что Байден обсуждает возможность выдвижения Викки Кеннеди — вдовы младшего брата 35-го президента США и сенатора Теда Кеннеди — на пост главы американского диппредставительства в одну из западноевропейских стран.

Кэролайн Кеннеди не впервой выступать в роли посла Соединенных штатов. С октября 2013-го по январь 2017 года она уже выполняла эту роль в Японии во время администрации президента США Барака Обамы. Директор центра азиатских исследований Университета Джона Хопкинса в Вашингтоне Кент Колдер говорил, что результатом ее деятельности на этом посту стал визит Обамы в Хиросиму в мае 2016 года.

Ранее Байден выдвинул экс-посла США в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Он представлял Соединенные штаты в России с 2005-го по 2008 год, также был послом США в Иордании. 19 марта 2021 года Бернс принес присягу как новый глава ЦРУ, став первым директором управления с профессиональным дипломатическим прошлым.

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