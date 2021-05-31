Посол Украины в Таиланде умер на 45-ом году жизни

Посол Украины в Таиланде Андрей Бешта умер на 45-м году жизни, сообщил МИД Украины.

«30 мая на 45-м году жизни скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта», — уточняется в сообщении.

Министерство принесло соболезнования семье и близким умершего. Украинский президент Владимир Зеленский также выразил соболезнования и отметил высокие профессиональные качества Бешта. «Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам нашего государства», — сообщил он.

Полиция Таиланда указала, что дипломата нашли мертвым в его номере отеля на острове Ко-Липе. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Как пишет Bangkok post, первые результаты вскрытия тела в местной больнице показали, что причиной смерти могла быть острая сердечная недостаточность. Исследование также установило, что дипломат не болел COVID-19.

Андрей Бешта начал службу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке и в посольстве Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий генеральной ассамблеи ООН. Занимал должность посла Украины в Таиланде с 2015 года. Также с 2017 года был послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.