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Политика ,  
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Партия Саакашвили прекратила бойкот грузинского парламента

Ника Мелия
Ника Мелия (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент страны Михаил Саакашвили, приступит к работе в парламенте после семимесячного бойкота. Об этом сообщил председатель партии Ника Мелия после заседания ее политсовета, передает Interpressnews.

По словам Мелии, решение оппозиции о бойкоте парламента было продуманным и оправданным. Он добавил, что сейчас борьба против миллиардера и лидера партии правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили «не только продолжается, но и вступает в решающую фазу».

«Мы будем бороться с ним везде, будь то в зале заседаний парламента, в комитетских залах, в залах Верховного совета Аджарии, на площадях, на улицах, в селах, районах, горах, равнинах. Бидзина Иванишвили везде будет встречать сопротивление», — сказал Мелия.

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По результатам парламентских выборов в Грузии, прошедших 31 октября 2020 года, больше других набрала правящая партия «Грузинская мечта» — 48%. «Единое национальное движение» заняла второе место, набрав 27,12% голосов.

После этого сторонники оппозиции вышли на улицы и потребовали проведения новых выборов, не согласившись с результатами прошедших. О бойкоте парламента заявили партии «Гирчи», «Лело для Грузии», «Европейская Грузия», Лейбористская партия, блок «Стратегия Агмашенебели», «Граждане» и «Единое национальное движение».

Грузия Единое Национальное движение парламент
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