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Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери

Французский издательский дом Gallimard опубликовал переписку писателя, автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с его будущей женой, сальвадорской писательницей и художницей Консуэлой Сунсин Сандовал. Информация об этом появилась на сайте издания.

Переписка затрагивает временной период с 1930 года вплоть до гибели писателя в 1944 году.

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Фото:instagram / leonidparfenoff

В письмах затрагивается период жизни писателя в Аргентина, Франции и Нью-Йорке. Там в том числе упоминаются отрывки, связанные с созданием сказки «Маленький принца».

В 2018 году во Франции продали с аукциона рисунок Сент-Экзюпери из письма к молодой женщине. Он ушел за €240,5 тыс.

Рисунок выполнен акварелью и датируется апрелем 1943 года — маем 1944 года. На нем изображен Маленький принц из одноименной сказки.

Изображение было сделано на любовном письме, адресованное женщине на 11 страницах. Часть историков полагает, что это было последнее письмо, которое писатель отправил перед своей гибелью в июле 1944 года.

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