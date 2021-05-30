Во Франции опубликовали неизвестные письма Антуана де Сент-Экзюпери

Французский издательский дом Gallimard опубликовал переписку писателя, автора «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с его будущей женой, сальвадорской писательницей и художницей Консуэлой Сунсин Сандовал. Информация об этом появилась на сайте издания.

Переписка затрагивает временной период с 1930 года вплоть до гибели писателя в 1944 году.

В письмах затрагивается период жизни писателя в Аргентина, Франции и Нью-Йорке. Там в том числе упоминаются отрывки, связанные с созданием сказки «Маленький принца».

В 2018 году во Франции продали с аукциона рисунок Сент-Экзюпери из письма к молодой женщине. Он ушел за €240,5 тыс.