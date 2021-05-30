Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд
В возрасте 90 лет умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд, передает издание Variety со ссылкой на сообщение племянника актера Марка Си.
Причина смерти пока неизвестна. При этом Си отметил, что за последние месяцы здоровье актера ухудшилось.
МакЛауд родился в городе Маунт-Киско, штат Нью-Йорк. В 1952 году он окончил колледж Итаке, где изучал актерское мастерство.
Его актерский дебют состоялся в 1958 году. Тогда он сыграл лейтенанта полиции в фильме режиссера Роберта Уайза «Я хочу жить».