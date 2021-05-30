Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 28 мая, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 28 мая, 13:10
«Белавиа» назвала условие для полетов в Крым Политика, 04:54 Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд Общество, 04:42 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 04:35 В Гидрометцентре назвали время прекращения дождей в Москве Общество, 04:09 В Бразилии прошли протесты против политики Болсонару по борьбе с COVID Политика, 03:55 Генпрокуратура Египта рассказала о смерти экс-главы украинской разведки Общество, 03:50 White Rabbit, киберпреступность, Билли Айлиш и мужской костюм от Dior РБК и Dior, 03:27 Космический корабль КНР «Тяньчжоу-2» пристыковался к модулю на орбите Технологии и медиа, 03:23 В Индонезии спасатели эвакуировали с судна более 250 человек из-за пожара Общество, 03:00 Эксперты сравнили эффективность вакцин от COVID для женщин и мужчин Общество, 02:27 В Гидрометцентре сообщили о заморозках в Европейской России и Сибири Общество, 02:27 Уличная культура Нью-Йорка 90-х и свобода самовыражения в одежде РБК Стиль и Armani Exchange, 02:15 В США пилота оштрафовали на $5 тыс. за просмотр порно во время полета Общество, 02:07 Нурмагомедов ответил на слова Кадырова о «проекте UFC» Спорт, 01:40
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд

В возрасте 90 лет умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд, передает издание Variety со ссылкой на сообщение племянника актера Марка Си.

Причина смерти пока неизвестна. При этом Си отметил, что за последние месяцы здоровье актера ухудшилось.

Суд на неделю закрыл ЦДМ после встречи с актерами из «Майора Грома»
Бизнес

МакЛауд родился в городе Маунт-Киско, штат Нью-Йорк. В 1952 году он окончил колледж Итаке, где изучал актерское мастерство.

Его актерский дебют состоялся в 1958 году. Тогда он сыграл лейтенанта полиции в фильме режиссера Роберта Уайза «Я хочу жить».

Позже он играл в сериалах «Отель», «Ангелы Чарли», «Чудо-женщина», «Герои Келли», «Песчаная галька», «Дорога на запад», «Семейка монстров», «Операция «Нижняя юбка», «Сыромятая плеть» и другие. Главный успех актеру принесла роль капитана судна в сериале «Лодка любви», который транслировался на американском телевидении с 1977-го по 1987 годы.

Маклауд также играл в бродвейских мюзиклах. Среди них — «Капитаны и корабли», «Любовные письма», «Джиджи» и «Копакабана».

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Кроме того, в соавторстве со своей женой Патти МакЛауд он написал автобиографическую книгу «Вернуться на правильный курс: Замечательная история одного развода, который закончился повторным браком».

актер сериалы США смерть
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Disney ответил на предупреждение Роскомнадзора из-за мультфильма с геем
Общество
Компания Абрамовича и ВТБ стали акционерами онлайн-кинотеатра ivi
Бизнес
Ходченкова сыграет Анну Каренину в российском сериале по заказу Netflix
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter