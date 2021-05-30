Умер актер американских сериалов Гэвин МакЛауд

Позже он играл в сериалах «Отель», «Ангелы Чарли», «Чудо-женщина», «Герои Келли», «Песчаная галька», «Дорога на запад», «Семейка монстров», «Операция «Нижняя юбка», «Сыромятая плеть» и другие. Главный успех актеру принесла роль капитана судна в сериале «Лодка любви», который транслировался на американском телевидении с 1977-го по 1987 годы.

Маклауд также играл в бродвейских мюзиклах. Среди них — «Капитаны и корабли», «Любовные письма», «Джиджи» и «Копакабана».

Кроме того, в соавторстве со своей женой Патти МакЛауд он написал автобиографическую книгу «Вернуться на правильный курс: Замечательная история одного развода, который закончился повторным браком».