В Ливии на военном параде разбился истребитель

В Ливии разбился истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА), пилот погиб. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Авария произошла утром 29 мая во время военного парада, который проходил в городе Бенгази на востоке страны, на котором присутствовал главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар. Как передает Ennaharonline, речь идет об истребителе Миг-21.

Источник ТАСС в вооруженных силах Ливии под командованием Хафтара сообщил, что, по предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. «В результате крушения <...> погиб пилот — бригадный генерал Джамаль бен Амер. Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы летчик не увел самолет в сторону», — сказал он.

Собеседник агентства не стал уточнять модель разбившегося истребителя.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления. В результате установилось двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и Временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке Хафтара. Конфликт между сторонами обострился весной 2019 года, когда Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, выдвинулась на Триполи.