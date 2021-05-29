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Общество ,  
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В Ливии на военном параде разбился истребитель

В Ливии разбился истребитель Ливийской национальной армии (ЛНА), пилот погиб. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

Авария произошла утром 29 мая во время военного парада, который проходил в городе Бенгази на востоке страны, на котором присутствовал главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар. Как передает Ennaharonline, речь идет об истребителе Миг-21.

Источник ТАСС в вооруженных силах Ливии под командованием Хафтара сообщил, что, по предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. «В результате крушения <...> погиб пилот — бригадный генерал Джамаль бен Амер. Ценой своей жизни он спас участвовавших в параде солдат от катастрофы, которая могла произойти, если бы летчик не увел самолет в сторону», — сказал он.

Собеседник агентства не стал уточнять модель разбившегося истребителя.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не удалось сформировать единый орган управления. В результате установилось двоевластие: признанное ООН Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и Временное правительство, которым руководит премьер-министр Абдалла Абдуррахман ат-Тани при поддержке Хафтара. Конфликт между сторонами обострился весной 2019 года, когда Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, выдвинулась на Триполи.

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Мухаммед аль-Менфи

Противостояние продолжалось вплоть до октября прошлого года, когда участники комитета, который включил в себя по пять военных от формирований ПНС и ЛНА, подписали соглашение о прекращении огня. Затем в феврале были избраны единое правительство и президентский совет, который исполняет роль главы государства. Они должны объединить разрозненные властные структуры по всей стране, а также подготовить и провести президентские и парламентские выборы в Ливии в декабре. 16 марта Саррадж передал полномочия новому правительству Абдель Хамида Дбейбы и президентскому совету под председательством Мухаммеда аль-Менфи.

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