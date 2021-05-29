В Петербурге начали проверку из-за падения двух человек с балкона

Видео: Нетипичный Питер / vk.com

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Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку из-за обрушения ограждения балкона в одном из домов на улице Декабристов в результате которого два человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества», — говорится в сообщении.

По данным издания «Мегаполис Онлайн», мужчина и женщина в нетрезвом состоянии устроили перепалку. Началась драка из-за которой обрушилось ограждение балкона. Мужчина и женщина упали с третьего этажа. Издание опубликовало видеозапись инцидента.