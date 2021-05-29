Присяжные в США признали россиянина виновным в мошенничестве

Окружной суд Нью-Йорка вынесет приговор россиянину Александру Жукову 17 сентября, коллегия присяжных признала его виновным в онлайн-мошенничестве. Об этом сообщает Bloomberg.

По версии следствия, россиянин помогал с продвижением рекламных объявлений в интернете, при этом для накрутки просмотров он использовал ботов и тем самым вводил клиентов в заблуждение. Таким образом обвиняемые якобы «получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете».

Сам Жуков говорит, что не вводил клиентов в заблуждение и не скрывал тот факт, что просмотры обеспечиваются ботами. Заказчики стремились повысить количество рекламных объявлений, что он и обеспечивал.

Среди заказчиков россиянина были сайты таких СМИ, как Тhe New York Times и The Wall Street Journal. По данным американской прокуратуры, за счет такой схемы он заработал и вывел в офшор $7 млн.