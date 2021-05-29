В России изменятся правила выдачи заграничных паспортов

В России с 30 мая вступят в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий приказ МВД.

Изменения коснутся граждан, проживающих за рубежом. Для получения документа им придется приехать в Россию. При этом сроки выдачи паспорта не изменились: по месту прописки гражданин получит документ в течение месяца с момента заявления, а по месту пребывания — в течение трех месяцев.

Также изменения затронули случаи утраты заграничного паспорта. Теперь право не платить госпошлину за утраченный или пришедший в негодность паспорт смогут получить лишь россияне, попавшие в чрезвычайную ситуацию. Остальным придется заплатить две тыс. руб за восстановление паспорта старого образца и пять тыс. за документ нового образца, уточняет «Парламентская газета».

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