В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
В столице 29 мая откроется железнодорожный вокзал Восточный. Об этом говорится на сайте РЖД.
В связи с этим частично изменяется график движения поездов дальнего следования с Курского направления.
«С 29 мая 2021 года переносится место отправления или прибытия поездов дальнего следования в Москве на вокзальный комплекс «Восточный» (терминал «Черкизово») вместо Курского вокзала с частичным изменением расписания», — уточняется в сообщении.
Восточный станет десятым по счету железнодорожным вокзалом Москвы. До него можно доехать по Сокольнической («красной») ветке столичного метрополитена, станция Черкизовская. Также можно воспользоваться МЦК, станция Локомотив.