В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный

Новый вокзал является частью у транспортного хаба «Черкизово», объединяющего МЦК, метро, наземный транспорт и поезда дальнего следования. Благодаря тому, что на Восточный перебросят часть поездов дальнего следования с Курского вокзала, будет разгружен участок Москва-Каланчевская — Москва-Курская. На этом участке построят дополнительные пути для МЦД. Всего на Восточный планировалось перевести с Курского 27 пар поездов дальнего следования.

Кроме того, по задумке властей, пересадка на МЦК с нового вокзала позволит пассажирам поездов быстрее добираться до московских аэропортов, большинства районов Москвы и Подмосковья.

Заведующий отделением перспективного моделирования перевозочного процесса ОАО «Институт экономики и развития транспорта» («дочки» РЖД) Валентин Мурашов отмечал, что открытие новых железнодорожных вокзалов за пределами центра столицы может доставить неудобства пассажирам. «Не совсем логично, когда человек, приехавший в Москву с деловыми целями, оказывается посреди спального района», — указал он.