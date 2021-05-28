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Общество ,  
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Движение в проливе Босфор полностью восстановили после аварии с танкером

Пролив Босфора открыли для судоходства после временной приостановки движения из-за сломавшегося танкера. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.

Неисправный 249-метровый танкер RAVA отбуксировали на берег.

В проливе Босфор остановили движение из-за аварии на танкере
Общество
Фото:ersoydede / Twitter

Ранее у танкера во время прохода через пролив отказали двигатели. Судно начало сносить к берегу. Катера береговой охраны с помощью тросов смогли остановить его в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникей. В целях безопасности движение в проливе закрыли до завершения аварийных работ.

В марте на шесть дней останавливалось движение в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given. Тогда блокировка канала вызвала пробку из почти 400 судов, краткосрочные колебания на рынке нефти и значительное повышение тарифов на морские перевозки.

Босфор танкер авария
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