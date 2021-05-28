Движение в проливе Босфор полностью восстановили после аварии с танкером

Пролив Босфора открыли для судоходства после временной приостановки движения из-за сломавшегося танкера. Об этом сообщает турецкая газета Türkiye.

Неисправный 249-метровый танкер RAVA отбуксировали на берег.

Ранее у танкера во время прохода через пролив отказали двигатели. Судно начало сносить к берегу. Катера береговой охраны с помощью тросов смогли остановить его в 300 метрах от береговой линии стамбульского района Йеникей. В целях безопасности движение в проливе закрыли до завершения аварийных работ.