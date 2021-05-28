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Протесты в Белоруссии ,  

Белтелерадиокомпания назвала необоснованной приостановку членства в EBU

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белтелерадиокомпания (БТРК) не получала писем от Европейского вещательного союза (EBU, организатор «Евровидения») о заморозке членства, но ознакомилась с текстом, размещенным на сайте. Об этом «РИА Новости» сообщили в государственном медиахолдинге Белоруссии.

В БТРК назвали необоснованными предъявленные обвинения и добавили, что готовы ответить на любые вопросы EBU.

«В отношении нас применяется довольно специфический подход к трактованию понятий «свобода слова» и «невмешательство в редакционную политику», — добавили в медиахолдинге.

Организаторы «Евровидения» приостановили членство Белоруссии в союзе
Политика
Фото:Denis Balibouse / Reuters

Ранее 28 мая исполнительный совет Европейского вещательного союза объявил о решении приостановить членство БТРК из-за обеспокоенности «текущей ситуацией», связанной с нарушением прав журналистов.

Также в EBU подчеркнули, что контент, который распространяет БТРК, вызывает «очень серьезные опасения». Союз дал Минску две недели на ответ, после чего решение вступит в силу.

EBU 24 мая осудил задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая и был задержан после вынужденной посадки в Минске.

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Белоруссия телерадиокомпании приостановка членства
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