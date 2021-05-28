Белтелерадиокомпания назвала необоснованной приостановку членства в EBU

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Белтелерадиокомпания (БТРК) не получала писем от Европейского вещательного союза (EBU, организатор «Евровидения») о заморозке членства, но ознакомилась с текстом, размещенным на сайте. Об этом «РИА Новости» сообщили в государственном медиахолдинге Белоруссии.

В БТРК назвали необоснованными предъявленные обвинения и добавили, что готовы ответить на любые вопросы EBU.

«В отношении нас применяется довольно специфический подход к трактованию понятий «свобода слова» и «невмешательство в редакционную политику», — добавили в медиахолдинге.

Организаторы «Евровидения» приостановили членство Белоруссии в союзе Политика

Ранее 28 мая исполнительный совет Европейского вещательного союза объявил о решении приостановить членство БТРК из-за обеспокоенности «текущей ситуацией», связанной с нарушением прав журналистов.