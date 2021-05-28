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Общество ,  

Власти Крыма объяснили появление человека из «шкафа» в ходе совещания

Видео: crimea24.tv
Видео: crimea24.tv
Video

В министерстве транспорта Крыма объяснили появление человека «из шкафа» во время совещания по реализации инфраструктурных проектов на полуострове, которое проводил глава республики Сергей Аксенов.

«Это не шкаф-купе, а дверь в соседний рабочий кабинет», — пояснили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Телеканал «Крым 24» ранее транслировал совещание, и во время доклада министра транспорта Крыма Евгения Исакова на заднем плане видно, как из двери шкафа-купе выглядывает человек.

Представитель министерства добавил, что появляющийся на видео человек — это первый заместитель Службы автомобильных дорог Крыма, который должен был участвовать в обсуждении.

Крым видео шкаф человек новости
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