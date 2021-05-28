Матвиенко связала заявление США о «грязном газе России» с Nord Stream 2

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Заявление о «загрязненности» газа из России не обосновано, заявила спикер Софета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, компании — оператора газопровода «Северный поток-2». Она отметила, что этот трубопровод опасен, так как по нему транспортируется «самая грязная форма природного газа на Земле».

«Никаких оснований для претензий к России нет. Наверное, это раздражение министра, что не удалось остановить «Северный поток-2», — сказала Матвиенко.

По ее словам, вред от разработки газа США в четыре раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.