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Политика ,  
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Матвиенко связала заявление США о «грязном газе России» с Nord Stream 2

Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости
Фото: Екатерина Соловьева / РИА Новости

Заявление о «загрязненности» газа из России не обосновано, заявила спикер Софета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение администрации президента Джо Байдена не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, компании — оператора газопровода «Северный поток-2». Она отметила, что этот трубопровод опасен, так как по нему транспортируется «самая грязная форма природного газа на Земле».

«Никаких оснований для претензий к России нет. Наверное, это раздражение министра, что не удалось остановить «Северный поток-2», — сказала Матвиенко.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По ее словам, вред от разработки газа США в четыре раза выше, чем углеродный след газодобычи в России.

Ранее обеспокоенность из-за влияния «Северного потока-2» на окружающую среду также выражали в Германии. «Союз охраны природы и биоразнообразия» (Naturschutzbund Deutschland, NABU) подал административный иск в суд Гамбурга, указав на угрозу разрушения морской фауны на недостроенном участке трубопровода в случае возобновления работ по строительству. Из-за этого работы были приостановлены, власти Германии разрешили возобновить их в конце мая.

В свою очередь, зампред «Газпрома» Олег Аксютин утверждал, что углеродный след, который оставляют поставки американского сжиженного природного газа (СПГ), превышает экологическую нагрузку от «Северного потока» и «Турецкого потока» более чем в три раза.

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Вашингтон 21 мая объявил о новых мерах против «Северного потока-2». В санкционный список вошли две российские компании и одно учреждение, связанные со строительством, а также 13 судов, в том числе трубоукладчик «Академик Черский». Однако Соединенные Штаты не стали вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

Валентина Матвиенко Северный поток-2 Nord Stream 2
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