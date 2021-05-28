Austrian заявила о проблемах с разрешением Россией грузовых рейсов в КНР

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Российские власти еще не выдали разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines для перелета грузовых рейсов в Китай по маршруту в облет Белоруссии. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«Утверждение альтернативного маршрута еще не согласовано для других запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин», — сказано в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что несмотря на полученное ранее разрешение на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву рейса OS 601/602, другие запросы компании пока не были удовлетворены. «Austrian Airlines ожидает положительного ответа от российских властей и по ним», — добавили там.

Днем ранее австрийская авиакомпания сообщила, что не смогла получить разрешение на альтернативный маршрут в облет Белоруссии от российской стороны для борта из Вены в Москву и была вынуждена отменить рейс. В Austrian Airlines пояснили, что необходимость смены маршрута связана с приостановкой полетов компании над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). 28 мая авиаперевозчик получил разрешение выполнить этот рейс.