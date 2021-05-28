Austrian заявила о проблемах с разрешением Россией грузовых рейсов в КНР

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 73,59 (+0,13) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 89,67 (+0,02) Инвестиции, 13:10
Total впервые с 2003 года сменила название Бизнес, 15:09 Суд в Москве приговорил пятерых таджиков за подготовку терактов Политика, 15:09 Россия выразила протест из-за акции у посольства в Киеве Политика, 15:09 Фотошпионам удалось заснять салон обновленной Lada Vesta Авто, 15:06 СМИ узнали об отказе в Минздраве от испытаний «Спутника V» с AstraZeneca Общество, 14:57 Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве Общество, 14:55 Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе РБК и Dyson, 14:54 Почему российские технологии утекают за рубеж Индустрия 4.0, 14:44  Матвиенко связала заявление США о «грязном газе России» с Nord Stream 2 Политика, 14:42 Один из лучших бомбардиров чемпионата Франции допустил переход в «Зенит» Спорт, 14:40 Катырин отказался считать предложение поднять налоги позицией ТПП Экономика, 14:39 Лавров обсудил налаживание отношений с ЕС с помощью Словении Политика, 14:35 Литва решила выслать двух белорусских дипломатов Политика, 14:30 Росавиация сообщила о количестве самолетов из ЕС над Белоруссией за сутки Бизнес, 14:30
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Бизнес ,  
0 

Austrian заявила о проблемах с разрешением Россией грузовых рейсов в КНР

Фото: austrianblog.com
Фото: austrianblog.com

Российские власти еще не выдали разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines для перелета грузовых рейсов в Китай по маршруту в облет Белоруссии. Об этом РБК сообщили в авиакомпании.

«Утверждение альтернативного маршрута еще не согласовано для других запланированных пассажирских рейсов в Москву, а также грузовых рейсов в Нанкин», — сказано в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что несмотря на полученное ранее разрешение на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву рейса OS 601/602, другие запросы компании пока не были удовлетворены. «Austrian Airlines ожидает положительного ответа от российских властей и по ним», — добавили там.

Австрия призвала Москву объяснить отказ принять рейс в облет Белоруссии
Политика
Фото:Lisi Niesner / Reuters

Днем ранее австрийская авиакомпания сообщила, что не смогла получить разрешение на альтернативный маршрут в облет Белоруссии от российской стороны для борта из Вены в Москву и была вынуждена отменить рейс. В Austrian Airlines пояснили, что необходимость смены маршрута связана с приостановкой полетов компании над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). 28 мая авиаперевозчик получил разрешение выполнить этот рейс.

МИД Австрии призвал Россию объяснить отказ выдать разрешение на полет рейса авиакомпании Austrian Airlines. Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщал, что из-за коронавирусных ограничений регулярное авиасообщение между Россией и Австрией не полностью восстановлено, а полеты осуществляются авиакомпаниями в режиме чартерных рейсов по заранее согласованным маршрутам. «Их изменение является исключительной прерогативой авиационных властей, любая политизация здесь недопустима», — добавил он.

Как сообщил источник РБК в крупной российской авиакомпании, в Росавиации идет обсуждение вопроса о разрешении европейским авиакомпаниям совершать перелеты по измененному маршруту. По словам собеседника РБК, близкого к Минтрансу, его выдадут в ближайшее время, задержка связана с тем, что потребовалась проработка обновленных маршрутов.

Читайте на РБК Pro
Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию Основатель «ВкусВилл»: если сотрудник не ошибается, его надо уволить РБК Pro: беги, терпи, ищи выгоду. Как работать с токсичным руководителем Цены на московские новостройки почти на пике. Что делать инвесторам

Страны ЕС и некоторые европейские авиакомпании приостановили полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации EASA. Она была дана после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая. Самолет летел из Афин в Вильнюс, но изменил маршрут и сел в белорусской столице из-за данных о взрывном устройстве на борту. После посадки бомбы найдено не было, однако белорусские власти арестовали двух летевших этим рейсом пассажиров — экс-главреда Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича и его девушку, 23-летнюю россиянку Софью Сапегу.

самолет Австрия авиакомпания грузовое авиасообщение новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 1.06.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Австрия призвала Москву объяснить отказ принять рейс в облет Белоруссии
Политика
Austrian Airlines разрешили лететь в Москву в обход Белоруссии
Политика
Austrian Airlines сообщила о возобновлении рейсов в Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter