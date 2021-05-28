Чижов назвал неактуальными принципы ЕС в отношениях с Россией

Владимир Чижов (Фото: Global Look Press)

Приверженность Евросоюза «пяти принципам» в отношениях с Россией сохраняется, но они не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям. Об 'этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью «РИА Новости».

«То, что мы читаем в официальных заключениях прошедшего Евросовета, говорит о сохраняющейся приверженности наших партнеров пресловутым «пяти принципам» в отношениях с Россией. На сегодняшний день они, очевидно, не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям», — сказал Чижов. По словам постпреда, можно сколько угодно говорить о важности выполнения минских соглашений, однако странно ожидать этого от Москвы, которая не несет никаких обязательств в рамках этих договоренностей.

Чижов подчеркнул, что ЕС продолжает поддерживать Украину, где на официальном уровне не одобряют минских соглашений, но соглашаются терпеть их, так как они обеспечивают продление санкций, односторонних нелегитимных ограничительных мер против России. «Эта логика неизбежно заводит Евросоюз в тупик, выходить из которого ему давно пора», — сказал Чижов.

В марте 2016 года главы МИД стран Европейского союза согласовали пять принципов отношений с Россией. Среди них — полное выполнение условий минских соглашения («Минск-2») в рамках урегулирования конфликта на востоке Украины, укрепление отношений ЕС со странами Восточного партнерства и Центральной Азии, усиление «внутренней устойчивости Европейского союза» в вопросах энергетической безопасности, гибридных угроз и стратегических коммуникаций, восстановление сотрудничества с Москвой по таким направлениям, как сирийская проблема, восстановление отношений с Ираном, КНДР, поддержка развития гражданского общества в России и общие проекты между российской и европейской молодежью.