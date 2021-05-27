Эстония закрыла свое небо для самолетов из Белоруссии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Правительство Эстонии запретило приземляться и летать в воздушном пространстве страны самолетам белорусских авиакомпаний. Об этом сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

«Правительство приняло решение запретить белорусским авиалиниям или самолетам, вылетающим из страны, приземляться на территории Эстонии, взлетать отсюда или летать в воздушном пространстве Эстонии», — говорится в сообщении.

Меры со стороны Эстонии приняты в связи с задержанием 23 мая оппозиционного журналиста Романа Протасевича во время вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии.

Страны Евросоюза 24 мая приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты Европы. Решение ожидает утверждения в Совете ЕС.