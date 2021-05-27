Москву признали «умным» городом по международному стандарту ISO

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Международный совет данных о городах World Council on City Data (WCCD) вручил Москве сразу два сертификата соответствия требованиям «умного» города. Церемония вручения состоялась в рамках форума Smart Cities Moscow 2021.

«Сегодня очень значимое событие. Москве мы вручаем сразу два сертификата WCCD ISO — ISO 37120 и ISO 37122. Такого в истории еще не было, чтобы два сертификата вручались одному городу одновременно. Наши большие поздравления Москве», — заявила президент WCCD Патрисия МакКарни в ходе форума по видеосвязи.

Она пояснила, что второй стандарт — ISO 37122 — новейший стандарт, предъявляемый к «умному» городу, вышедший в этом году. «В мире всего только десять городов, которые соответствуют стандарту ISO 37122. И мне очень радостно, что Москва вошла в это число», — сказала МакКарни. Она добавила, что Москва стала одним из первых городов, кто получил этот сертификат, поскольку российская столица «действительно является глобальным лидером с точки зрения работы с данными». Соответствие сертификату охватывает 19 тем и 184 параметра, среди них — экология, безопасность, медицина и другие.

Стандарт ISO 37120 появился в 2014 году. Сегодня сообщество городов, которые соответствуют этому стандарту, насчитывает более 100 мегаполисов в 32 странах — Лос-Анджелес, Буэнос-Айрес, Лондон, Дубай, Йоханнесбург, Осло, Варшава и многие другие. «Сегодня, получая этот сертификат, Москва присоединяется к этому большому сообществу городов», — добавила президент WCCD.