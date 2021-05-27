РСТ предупредил о плохом влиянии отказа от вагонов-ресторанов на туризм

Фото: Павел Кассин / ТАСС

Отказ госкорпорации «Российские железные дороги» от вагонов-ресторанов в поездах плохо скажется на детском туризме. Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

«Туроператоры расстроены в связи с решением РЖД. По регламенту они обязаны кормить детей во время поездок по железной дороге, а вагоны-рестораны для этого удобны», — пояснила Тюрина.

Теперь компаниям придется искать, где кормить детей на разных станциях, а это усложнит организацию туров. По словам Тюриной, с нехваткой вагонов-ресторанов туроператоры сталкиваются давно, но теперь проблема станет еще более серьезной.

Поскольку рестораны оставят лишь в фирменных поездах, детский туризм станет значительно дороже, предупредила Тюрина, ведь при проезде в плацкартном вагоне фирменного поезда билет для детских групп дешевле лишь на 33%, в то время как на обычном не скором — на 50%.