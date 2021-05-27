Корреспондент РБК стал журналистом года по версии РСПП

Светлана Бурмистрова (Фото: из личного архива)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) назвал корреспондента РБК Светлану Бурмистрову журналистом года, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.

Кроме Бурмистровой лауреатами Всероссийского конкурса деловой журналистики стал еще ряд журналистов и изданий.

Так, премии им. первого президента РСПП А.И. Вольского «Честь выше прибыли» получили специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

Ньюсмейкером года стал генеральный директор компании «ФосАгро» Андрей Гурьев, ТАСС получил диплом «За освещение деятельности РСПП».