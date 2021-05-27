Полиция пришла с обысками в дом мэра Оренбурга

В поселке Экодолье в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных проводятся обыски. Об этом сообщает издание «Оренбург Медиа» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, а также источники ТАСС и «РИА Новости».

По данным «Оренбург Медиа», с утра в доме Ильиных проходят оперативные мероприятия. В доме мэра работают сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, сообщает издание.

РЕН ТВ передает, что обыски в доме Ильиных связаны с госконтрактами по городскому благоустройству. Сам Ильиных не задержан, отмечает телеканал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Оренбургской области оперативно предоставить комментарий о ситуации не смогли. РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Оренбурга и к Владимиру Ильиных.

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