Роскомнадзор назвал штрафы достаточной мерой воздействия на Google

Административные штрафы в отношении Google за нарушения российского законодательства пока являются достаточной мерой воздействия на компанию. Об этом заявил на пресс-конференции глава Роскомнадзора Андрей Липов, передает корреспондент РБК.

«На сегодняшний день мы считаем, что штрафов будет достаточно. Наказание деньгами в том числе связано с работой людей, которые трудятся в этих соцсетях, отвечают за модерирование контента: он не убрал (запрещенную информацию — РБК.), и компания пострадала деньгами», — сказал Липов, отвечая на вопрос о возможности замедления трафика Google и других сервисов, нарушающих российское законодательство.

При этом он отметил, что если угрозы, которые будут исходить от той или иной соцсети, превысят пользу от нее, к ней применят «более радикальные меры». В частности, Роскомнадзор замедлил работу Twitter, так как компания не удалила несколько тысяч ссылок на запрещенную информацию, связанную с детьми, добавил Липов.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на сайты террористических и экстремистских организаций, ресурсы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и онлайн-магазины по продаже наркотических средств. В связи с этим ведомство пригрозило компании штрафами. Также в Роскомнадзоре допустили, что могут принять меры по замедлению трафика Google.