Редактор РБК получил премию «Медиана»

Вручение премии «Медиана» (Фото: vorobiev_live / Telegram)

В Красногорске впервые прошло вручение премии «Медиана», учрежденной губернатором Московской области Андреем Воробьевым для поддержки авторов, освещающих в СМИ и социальных сетях проблемные вопросы региона. Среди лауреатов — редактор РБК Аделя Фатехова. Церемония награждения лауреатов первой премии «Медиана» прошла в доме правительства Подмосковья.

Для участия в конкурсе поступило порядка 500 материалов. Первую из 15 премий губернатор Андрей Воробьев вручил блогеру Егору Балеву, который создал TikTok-канал о волонтерской деятельности в Московской области, уже собравший 200 тыс. подписчиков.

Аделя Фатехова получила премию за материал о поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего в период кризиса.

Значительная часть премий досталась материалам на тему социальной ответственности. Большинство из них было посвящено проблемам, связанным с борьбой с коронавирусом. Среди победителей — фотокорреспондент ИТАР-ТАСС Гавриил Григоров, корреспондент «360» Людмила Александрова, корреспонденты Ярослав Красиенко («Вести Москва») и Дарья Ганиева («Россия 24»).

Призовой фонд первой премии составил 3 млн руб.