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Борис Эйфман стал почетным гражданином Петербурга

Борис Эйфман
Борис Эйфман (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 26 мая избрало почетных граждан города, сообщается на официальном сайте органа. В этом году звания присвоены балетмейстеру Борису Эйфману и заслуженному врачу России Петру Яблонскому.

«Бориса Яковлевича Эйфмана хорошо знают везде, где хотя бы раз произносили слово «балет». Более сорока лет он руководит театральным коллективом, который благодаря именно его таланту и энергии стал одной из самых ярких визитных карточек нашего города», — прокомментировал председатель Заксобрания города Вячеслав Макаров выбор депутатов. Он также отметил, что медицинская и педагогическая деятельность другого лауреата, Петра Яблонского, заслуживает огромной благодарности.

Борис Эйфман — художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана и Академии танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге, дважды удостаивавшийся в 1999 и 2018 годах Государственной премии Российской Федерации, народный артист России.

Петр Яблонский занимает должности декана медицинского факультета СПбГУ, является директором Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии президента Национальной ассоциации фтизиатров. Удостоен звания заслуженного врача России.

Торжественное вручение знаков отличия состоится 27 мая в День основания Петербурга в ротонде Мариинского дворца. Звания почетного гражданина почти ежегодно вручаются выдающимся жителям города и остаются с ними пожизненно. С момента возрождения награды в 1993 году ее получили 47 человек, им гарантируется бесплатный проезд в транспорте, право законодательной инициативы и доплата к пенсии.

В разные годы звания удостаивались поэт Иосиф Бродский, актриса Алиса Фрейндлих, президент Владимир Путин, первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и футбольный тренер Дик Адвокат.

Борис Эйфман Санкт-Петербург почетный гражданин
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