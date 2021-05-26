В аэропорту Екатеринбурга Ту-134 задел оборудование реактивным потоком

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Самолет Ту-134 при взлете из аэропорта Екатеринбурга реактивным потоком от двигателей задел светотехническое оборудование взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Согласно сообщению, инцидент произошел 25 мая во время учебно-тренировочных полетов. «Воздушное судно повреждений не получило. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было», — отметили в пресс-службе.

После выполнения учебно-тренировочного полета самолет штатно сел. Инцидент не повлиял на работу аэропорта Екатеринбурга.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры и в аэропорту Кольцово отказались от комментариев.