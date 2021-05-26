В Минздраве назвали число работающих в Москве и Петербурге лжеостеопатов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве, Подмосковье и Петербурге работают тысяча лжеостеопатов, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по остеопатии Дмитрий Мохов на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «Интерфакс».

«Если сегодня мы не примем правильные решения, не обратимся в надзорные органы, то профессия остеопатия утонет в подделке. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сегодняшний день около тысячи кабинетов, где работают лжеостеопаты», — сказал он.

По словам Мохова, 80% работников медицинских организаций нарушают требования по образованию. Мохов отметил, что в кабинетах остеопатии сейчас могут работать люди с неподтвержденными сертификатами частных организаций и без медицинского образования.

Врач попросил усилить надзор за частными медицинскими и образовательными организациями и внесли правки в закон. Также Мохов предложил поручить Росздравнадзору проверять лицензии у клиник и частных лиц, которые оказывают медицинскую помощь по остеопатии.