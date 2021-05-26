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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко предложил вместо Белоруссии летать, «где угробили 300 человек»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал воздушную блокаду страны со стороны западных стран, предложив им альтернативу летать над территорией, «где угробили 300 человек».

«Не нравится летать через безопасную Беларусь — летайте там, где угробили 300 человек», — отметил он в ходе встречи с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

По его словам, сейчас недоброжелатели Белоруссии ведут «гибридную современную войну».

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Александр Лукашенко

Материал дополняется

 

Александр Лукашенко Белоруссия авиасообщение
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