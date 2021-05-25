Макрон назвал неэффективной политику санкций против России

Эмманюэль Макрон (Фото: John Thys / AP)

Санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на замороженные конфликты больше не является эффективной политикой», — пояснил президент Франции.

Он отметил, что эксперты ЕС должны будут разработать другие инструменты влияния в ответ на «постоянные провокации со стороны России». «Не развязывать же вооруженный конфликт», — резюмировал он.

24 мая состоялся саммит лидеров стран Евросоюза. Изначально планировалось, что на них обсудят новые санкции против России из-за «гибридных и кибератак, соблюдения прав человека, дела Алексея Навального и соблюдение минских соглашений о конфликте на востоке Украины».