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Политика ,  
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Макрон назвал неэффективной политику санкций против России

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: John Thys / AP)

Санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В том, что касается России, усиление санкций в ответ на замороженные конфликты больше не является эффективной политикой», — пояснил президент Франции.

Он отметил, что эксперты ЕС должны будут разработать другие инструменты влияния в ответ на «постоянные провокации со стороны России». «Не развязывать же вооруженный конфликт», — резюмировал он.

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24 мая состоялся саммит лидеров стран Евросоюза. Изначально планировалось, что на них обсудят новые санкции против России из-за «гибридных и кибератак, соблюдения прав человека, дела Алексея Навального и соблюдение минских соглашений о конфликте на востоке Украины».

Однако больше внимания на саммите уделили инциденту с самолетом Ryanair, который 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, но после сообщения о минировании экстренно приземлился в Минске. Одним из его пассажиров был бывший главред оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. В Минске его сняли с самолета и задержали. В Белоруссии Протасевич внесен в список террористов.

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Фото:Olivier Matthys / AP

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Вечером 24 мая глава Евросовета Шарль Мишель объявил, что страны Европейского союза запретят белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Это решение вступит в силу после утверждения Совета ЕС. К запрету присоединились Великобритания и США. Кроме того, ЕС заморозил €3 млрд инвестиционной помощи Белоруссии до тех пор, пока страна «не станет демократической».

ЕС Эмманюэль Макрон Франция санкции
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