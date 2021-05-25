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Политика ,  
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Белоруссия направила ноту протеста Украине из-за прекращения рейсов

Посольство Республики Беларусь в Украине
Посольство Республики Беларусь в Украине (Фото: ukraine.mfa.gov.by)

Посольство Белоруссии в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с решением украинских властей прекратить авиасообщение между двумя государствами с полуночи 26 мая. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

Ранее 25 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о прекращении авиасообщения с Белоруссией, а также о запрете украинским авиакомпаниям выполнять полеты в воздушном пространстве республики.

В белорусском МИДе решение украинских властей назвали абсурдным и необоснованным. В ведомстве напомнили о принудительном возвращении самолета Belavia в 2016 году. Самолет, летевший из Киева в Минск, «был возвращен украинской стороной в киевский аэропорт Жуляны под угрозой применения боевой авиации». «Несмотря на возмутительный и недружественный характер действий Украины в отношении белорусского пассажирского авиалайнера, белорусская сторона не прекращала авиасообщение с Украиной», — напомнили в МИД.

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Бизнес
Фото: ТАСС

МИД Белоруссии отметил, что ущерб от решения украинских властей «в первую очередь понесет Украина». По словам белорусских властей, запрет не позволит белорусским гражданам «воспользоваться рекреационным потенциалом Украины в разгар туристического сезона» и значительно повысит стоимость перелетов.

Украина и страны ЕС запретили полеты в Белоруссию и рекомендовали своим авиакомпаниям избегать перелетов над страной из-за экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту.

Информация об этой угрозе не подтвердилась, но посадка обернулась задержанием одного из его пассажиров — сооснователя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Для сопровождения борта в воздух поднимался белорусский истребитель МиГ-29.

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24 мая на саммите ЕС было принято решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и рекомендовать европейским перевозчикам летать в обход Белоруссии. Ряд крупных авиакомпаний уже объявил, что не будет использовать воздушное пространство Белоруссии.

Белоруссия Украина МИД Белоруссии авиасообщение
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