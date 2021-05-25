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Бизнес ,  
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В Минфине анонсировали доставку российского вина «Почтой России»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Почта России» будет осуществлять доставку вина российского производства в рамках его дистанционной продажи. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, передает ТАСС. Ранее о том, что «Почта России» начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя, писал РБК.

«Действительно, «Почта России» в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — заявил Сазанов. Тем не менее он назвал преждевременным обсуждение вопроса о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы «Почты России», говорилось в презентации компании «Доставка российского вина напрямую покупателям — d2c-торговля».

«Почта России» начала подготовку к онлайн-продаже алкоголя
Бизнес
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Источник РБК на розничном рынке отмечал, что проект «концептуально» поддерживает Минфин. Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин добавил, что компания вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.

В «Почте России» ожидают, что в 2025 году при обслуживании 140 тыс. заказов в день выручка платформы может составить 100 млрд руб., а количество проданных бутылок — 200 млн.

Пилотный проект планировали реализовать с июня по декабрь этого года в двух регионах — Московской области и Республике Мордовии. В эксперимент включат до 25 российских производителей вина.


 

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Почта России доставка алкоголь
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