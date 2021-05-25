В Минфине анонсировали доставку российского вина «Почтой России»

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

«Почта России» будет осуществлять доставку вина российского производства в рамках его дистанционной продажи. Об этом сообщил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов, передает ТАСС. Ранее о том, что «Почта России» начала разработку проекта по онлайн-продаже алкоголя, писал РБК.

«Действительно, «Почта России» в отношении российского вина будет осуществлять его доставку», — заявил Сазанов. Тем не менее он назвал преждевременным обсуждение вопроса о полноценном запуске онлайн-торговли алкоголем.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина, в том числе путем заказа через онлайн-ресурсы «Почты России», говорилось в презентации компании «Доставка российского вина напрямую покупателям — d2c-торговля».

Источник РБК на розничном рынке отмечал, что проект «концептуально» поддерживает Минфин. Заместитель гендиректора «Почты России» Алексей Скатин добавил, что компания вовлечена в рабочую группу правительства по разработке проекта дистанционной продажи алкоголя.