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Пандемия коронавируса ,  
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Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство России поддержало предложение предоставить иностранным инвесторам право въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Согласно сообщению, ведомство будет формировать списки на въезд в Россию иностранных инвесторов, основываясь на ходатайства регионов, и подавать их в соответствующие органы.

При этом срок от рассмотрения заявки до включения в списки на въезд не превысит один месяц.

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«Возможность въезда в Россию иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности», — пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

В министерстве уточнили, что речь идет об иностранных гражданах, въезжающих в страну для участия в переговорах либо подписания соглашений или контрактов для запуска или реализации инвестиционных проектов.

Россия Инвесторы коронавирус въезд
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