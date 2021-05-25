Россия разрешит въезд иностранным инвесторам в условиях пандемии

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Правительство России поддержало предложение предоставить иностранным инвесторам право въезда в Россию в период ограничений, связанных с COVID-19. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

Согласно сообщению, ведомство будет формировать списки на въезд в Россию иностранных инвесторов, основываясь на ходатайства регионов, и подавать их в соответствующие органы.

При этом срок от рассмотрения заявки до включения в списки на въезд не превысит один месяц.

«Возможность въезда в Россию иностранных предпринимателей для обсуждения проектов в регионах станет важным шагом для восстановления и роста деловой активности», — пояснил глава Минэкономразвития Максим Решетников.