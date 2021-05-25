Семь человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике в Китае

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Семь человек отравились токсичным газом на пищевой фабрике в китайском округе Чаннин. Об этом сообщает газета China Economic.

Согласно сообщению, инцидент произошел 24 мая на пищевой фабрике. Прибывшие на место спасатели обнаружили восемь человек, семь из них были без сознания. Пострадавших доставили в окружную больницу.

К вечеру пять человек скончались, еще двух пострадавших удалось спасти, отмечает газета.

На место происшествия также прибыли главы провинции, муниципалитета и округа, а также министерств здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности, пожарной, промышленной и военной служб.

Полиция проводит расследование в отношении юридического лица пищевой фабрики и устанавливает причину инцидента. Также проводятся работы по утилизации токсичного газа на фабрике.