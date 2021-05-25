Сноуден назвал возмутительным инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает возмутительным принудительную посадку самолета с целю ареста диссидентов. Об этом он написал в своем Twitter, прокомментировав

незапланированную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой белорусские силовики задержали экс-главного редактор Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времен Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — написал Сноуден.

Он также напомнил, что в июле 2013 года самолет, на котором занимавший тогда пост президента Боливии Эво Моралес возвращался из Москвы, совершил вынужденную посадку в столице Австрии в связи с тем, что Франция, Италия, Испания и Португалия отозвали выданное этому спецборту ранее разрешение на пересечение своего воздушного пространства. Отзыв разрешения был связан с подозрениями, что на борту самолета был, находившийся в розыске Сноуден.

В 2013 году Сноуден раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами, а также рассказал о том, что спецслужбы прослушивают телефоны мировых лидеров. Его обвинили в нарушении Закона США о шпионаже 1917 года. Обнародовав данные, Сноуден прилетел в Гонконг, а затем в Москву. В России ему предоставили убежище.