Авиакомпания KLM временно приостановит полеты над Белоруссией

KLM объявила о решении временно приостановить полеты над территорией Белоруссии. Об этом со ссылкой на компанию сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

«KLM приостановила полеты над Белоруссией, — говорится в сообщении.

Такое решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера страны Марка Рютте, пояснили в компании.

Лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения самолета в небо поднимался истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.



После посадки самолета взрывное устройство на борту не обнаружили, однако был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка. Против Протасевича в Белоруссии заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков.