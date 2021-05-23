Собянин заявил об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва справилась с пандемией коронавируса лучше других городов мира. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я считаю, что мы не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, даже лучше», — сказал он.

Мэр столицы отметил работу врачей и сотрудников социальной и транспортной службы.

За все время пандемии в столице выявили 1 154 115 случаев заражения коронавирусом. Накануне зарегистрировали 2653 новых случая. 20 мая, отвечая на вопрос об эпидемиологической ситуации в столице, Собянин заявил, что ситуация «остается сложной, но не драматической».