Собянин заявил об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 73,58 (-0,02) Инвестиции, 21 мая, 14:16
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 89,94 (+0,17) Инвестиции, 21 мая, 14:16
«Росатом» раскрыл подвергавших угрозе тайну атомной отрасли хоккеистах Общество, 11:32 Курс на грандиозные достижения: шесть методик постановки целей персоналу Pro, 11:31 Стал известен характер травмы Кучерова Спорт, 11:22 Кевин Спейси впервые получил роль после обвинений в домогательствах Общество, 11:22 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая Общество, 11:16 В постпредстве Крыма ответили на условия Киева по подаче воды Политика, 11:11 Число заразившихся COVID-19 в России превысило 5 млн человек Общество, 11:06 Как сократить свой транспортный след. Курс РБК и «Осоки Высокой» — Урок 8 Зеленая экономика, 11:00 Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала Партнерский материал, 10:55 Экс-чемпион UFC Гарбрандт потерпел четвертое поражение в пяти поединках Спорт, 10:46 В результате падения воздушного шара на Украине погиб человек Общество, 10:43 Большинство россиян причислили себя к приверженцам ЗОЖ Общество, 10:35 Почему принцип продаж «получай, деревня, трактор» окончательно изжил себя Pro, 10:20 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 10:13
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин заявил об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва справилась с пандемией коронавируса лучше других городов мира. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Я считаю, что мы не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, даже лучше», — сказал он.

Мэр столицы отметил работу врачей и сотрудников социальной и транспортной службы.

Собянин заявил о минимальной доле привитых в Москве в сравнении с Европой
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

За все время пандемии в столице выявили 1 154 115 случаев заражения коронавирусом. Накануне зарегистрировали 2653 новых случая. 20 мая, отвечая на вопрос об эпидемиологической ситуации в столице, Собянин заявил, что ситуация «остается сложной, но не драматической».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Сергей Собянин Москва коронавирус пандемия
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая
Общество
Собянин назвал число выписанных штрафов за нарушение карантинных мер
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter