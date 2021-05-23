Глава Пентагона назвал новые вызовы для безопасности США

США сталкиваются с новыми угрозами своей безопасности — пандемией, терроризмом и кибероружием, заявил глава Пентагона Ллойд Остин выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Сообщение с фрагментами его выступления опубликовано на сайте ведомства.

«Даже когда большие и поднимающиеся державы сталкиваются и конкурируют, вы видите новые угрозы — от пандемий до терроризма и кибероружия — и вы видите, что эти угрозы пересекают границы, как ураган», — сказал Остин.

Он добавил, что многие «старые способы ведения дел больше не работают».

Кроме того, глава Пентагона указал, что «некоторые оппоненты Америки» выступают за рост благосостояния при ограничении свобод. На сайте ведомства указано, что Остин сделал отсылку к Китаю и России.