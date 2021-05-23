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Глава Пентагона назвал новые вызовы для безопасности США

США сталкиваются с новыми угрозами своей безопасности — пандемией, терроризмом и кибероружием, заявил глава Пентагона Ллойд Остин выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Сообщение с фрагментами его выступления опубликовано на сайте ведомства.

«Даже когда большие и поднимающиеся державы сталкиваются и конкурируют, вы видите новые угрозы — от пандемий до терроризма и кибероружия — и вы видите, что эти угрозы пересекают границы, как ураган», — сказал Остин.

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Он добавил, что многие «старые способы ведения дел больше не работают».

Кроме того, глава Пентагона указал, что «некоторые оппоненты Америки» выступают за рост благосостояния при ограничении свобод. На сайте ведомства указано, что Остин сделал отсылку к Китаю и России.

В середине апреля президент США Джозеф Байден заявил, что от российского правительства исходит «необычная и экстраординарная угроза» для безопасности Соединенных Штатов. Среди перечисленных им опасностей был подрыв основ американского избирательного процесса, кибератаки против США и их союзников, использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, а также экстерриториальная деятельность против диссидентов или журналистов и нарушение принципов международного права.

В конце апреля американские власти начали работать над созданием центра по борьбе с враждебным иностранным вмешательством. Центром будет управлять директор Национальной разведки. Новый орган будет собирать разведданные, которые связаны со злонамеренным влиянием иностранных государств. В особенности речь идет о России, Иране, КНДР и Китае.

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