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Общество ,  
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МИД Украины пригласил Макрона на бокал вина в Киев

МИД Украины пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев на бокал вина. Соответствующий пост ведомство разместило в Twitter.

«Ваше здоровье, господин президент Эмманюэль Макрон. Следующий бокал — у меня в Киеве», — говорится в сообщении.

Макрон собрался отменить все ограничения из-за COVID-19 к концу июня
Общество
Фото:Lewis Joly / AP

Так украинский МИД отреагировал на тост Макрона. На видео, которое выложило украинское внешнеполитическое ведомство, видно, что французский президент поднимает бокал вина, и из толпы доносится возглас «будьмо» — тост на украинском языке. В ответ Макрон произнес «за Украину».

Событие произошло в городе Невер департамент Ньевр, куда Макрон прибыл с официальным визитом, касающимся проблем культуры. Главу государства сопровождала министр культуры Розелин Башло, которая родилась в Невере.

Вино Макрон выпил по случаю открытия в городе террас заведений общепита, чья работа ранее была приостановлена из-за коронавирусных ограничений. Их деятельность французские власти возобновили 19 мая. При этом за столом в заведении может сидеть не более шести человек.

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