МИД Украины пригласил Макрона на бокал вина в Киев

МИД Украины пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев на бокал вина. Соответствующий пост ведомство разместило в Twitter.

«Ваше здоровье, господин президент Эмманюэль Макрон. Следующий бокал — у меня в Киеве», — говорится в сообщении.

Так украинский МИД отреагировал на тост Макрона. На видео, которое выложило украинское внешнеполитическое ведомство, видно, что французский президент поднимает бокал вина, и из толпы доносится возглас «будьмо» — тост на украинском языке. В ответ Макрон произнес «за Украину».

Событие произошло в городе Невер департамент Ньевр, куда Макрон прибыл с официальным визитом, касающимся проблем культуры. Главу государства сопровождала министр культуры Розелин Башло, которая родилась в Невере.