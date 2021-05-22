В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры в 2021 году

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На российском рынке в 2021 году дефицит красной икры не предвидится. Об этом РБК сообщили в объединенной пресс-службе Росрыболовства

«Предстоящая лососевая путина [сезон вылова лососей летом и в начале осени, когда чавыча, нерка, горбуша, кета, кижуч заходят из моря на нерест в реки], которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей», — отметили в пресс-службе.

Как писал РБК, Росстат зафиксировал существенное подорожание красной икры в магазинах. Так, в апреле этого года стоимость 1 кг лососевой икры в среднем составила 4,7 тыс. руб., что на 30% выше, чем в апреле 2020 года.

По словам управляющего группы «Доброфлот» (ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке) Александра Ефремова, красная икра является сезонным продуктом и традиционно дорожает в апреле—мае, так как ее запасы заканчиваются.