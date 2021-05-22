Байден назвал единственное решение ближневосточного конфликта

Мун Чжэ Ин и Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что ближневосточный конфликт нуждается в двухгосударственном решении, то есть в существовании Палестины и Израиля как отдельных стран. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

«Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что ближневосточный регион должен признать существование Израиля в качестве независимого еврейского государства. Байден добавил, что израильские власти в свою очередь должны прекратить столкновения между еврейскими и мусульманскими общинами в Иерусалиме.

Крупнейшее за последние годы обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае с уличных беспорядков из-за выселения арабских семей в Иерусалиме. Протесты переросли в боевые действия, 11 дней Израиль и радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, обстреливали друг друга ракетами. Израильская армия (ЦАХАЛ) также наносила авиационные удары.