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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден назвал единственное решение ближневосточного конфликта

Мун Чжэ Ин и Джо Байден
Мун Чжэ Ин и Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден заявил, что ближневосточный конфликт нуждается в двухгосударственном решении, то есть в существовании Палестины и Израиля как отдельных стран. Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

«Мы все еще нуждаемся в двухгосударственном решении, это единственный ответ», — сказал Байден.

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Он подчеркнул, что ближневосточный регион должен признать существование Израиля в качестве независимого еврейского государства. Байден добавил, что израильские власти в свою очередь должны прекратить столкновения между еврейскими и мусульманскими общинами в Иерусалиме.

Крупнейшее за последние годы обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось в мае с уличных беспорядков из-за выселения арабских семей в Иерусалиме. Протесты переросли в боевые действия, 11 дней Израиль и радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, обстреливали друг друга ракетами. Израильская армия (ЦАХАЛ) также наносила авиационные удары.

В пятницу, 21 мая, в силу вступил режим прекращения огня между сторонами. Через несколько часов после вступления в силу договоренностей на Храмовой горе начались новые беспорядки, палестинцы столкнулись с полицией.

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