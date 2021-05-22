Великобритания поставила рекорд по выработке «чистой» энергии из-за бурь

Ветряные электростанции в Великобритании, благодаря сильному ветру, выработали рекордное количество энергии. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные компании National Grid.

В пятницу, 21 мая ветряные электростанции произвели 62,5% всей электроэнергии Великобритании. Предыдущий рекорд в 59,9% был установлен в августе 2020 года после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис».

Как предупреждало метеорологическое бюро страны, наиболее сильный ветер ожидался в пятницу на юго-западе Великобритании. В прибрежных районах его скорость прогнозировалась до 50-60 миль в час (практически до 27 метров в секунду), внутри страны — до 45-50 миль в час (примерно до 22 метров в секунду). В связи с непогодой бюро объявляло в пятницу желтый уровень предупреждения для Уэльса и южной Англии.

BBC Weather прогнозировала порывы ветра до 78 миль в час (примерно до 34 метров в секунду).