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Политика ,  
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США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет

Президенты Южной Кореи Мун Чжэ Ин и США Джо Байден договорились о снятии ограничений дальности южнокорейских баллистических ракет до 800 км. Об этом сообщает газета «Чосон ильбо».

«Я с удовольствием сообщаю о прекращении пересмотренных директив по ракетам», — заявил южнокорейский лидер.

Он отметил, что это решение «имеет как символическое, так и существенное значение» и демонстрирует прочность американо-южнокорейских отношений.

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В соответствии с заключенными договоренностями между Южной Кореей и США от 1979 года, а также с изменениями, которые были внесены в документ в 2001 году, дальность действия южнокорейских ракет до 2012 года не могла превышать 300 км, а ее вес должен составлять максимум 500 кг. В 2012 году стороны договорились увеличить дальность южнокорейских ракет до 800 км.

Южная Корея Администрация президента США Джо Байден Мун Чжэ Ин ракеты
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