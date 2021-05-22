В Кремле ответили на продление Украиной санкций

Продление Киевом санкций против российских компаний и граждан лежит явно не в плоскости подготовки встречи президентов Украины и России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Такая практика явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», — сказал Песков.

Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении режима персональных санкций еще на три года. Под ограничения попали физические и юридические лица. В числе последних — центральные российские телеканалы ВГТРК, «Первый канал», НТВ, «Звезда», ТНТ, МИА «Россия сегодня» и другие.

Санкции предусматривают заморозку находящихся на территории страны активов, запрет на въезд и совершение финансовых операций с украинскими гражданами и организациями.