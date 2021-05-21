Ростуризм запустит онлайн-форму для жалоб на завышение цен в отелях

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России запустят онлайн-платформа для жалоб по случаям недобросовестного завышения цен российскими отельерами, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка», — сообщила она.

Руководитель Ростуризма отметила, что новая платформа создана для обратной связи и соблюдения прав туристов.

По ее словам, в условиях повышенного спроса ведомство периодически фиксирует факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, «которые бросают тень на весь туристический бизнес». Догузова полагает, что подобные нарушения требуют «четкого и жесткого ответа» в правовой плоскости.