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Общество ,  
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Ростуризм запустит онлайн-форму для жалоб на завышение цен в отелях

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В России запустят онлайн-платформа для жалоб по случаям недобросовестного завышения цен российскими отельерами, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

«Мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф. Туристы смогут быстро и удобно подать жалобы по фактам намеренного завышения цен и недобросовестных действий участников рынка», — сообщила она.

Руководитель Ростуризма отметила, что новая платформа создана для обратной связи и соблюдения прав туристов.

По ее словам, в условиях повышенного спроса ведомство периодически фиксирует факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, «которые бросают тень на весь туристический бизнес». Догузова полагает, что подобные нарушения требуют «четкого и жесткого ответа» в правовой плоскости.

Ростуризм оценил состояние гостиниц в России
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее Ростуризм провел оценку состояния гостиниц в России, по итогом которой, лишь 10% отнесли к соответствующим современным требованиям. «В стране сегодня только чуть больше 10% от общего номерного фонда можно отнести к качественному и современному», — сказала тогда Догузова.

Материал дополняется 

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