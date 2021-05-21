В офисе Зеленского ответили на критику его одежды в День вышиванки

Владимир Зеленский и его супруга Елена (Фото: zelenskiy_official/ Instagram)

Скандал из-за национальной одежды вышиванки украинского президента Владимира Зеленского является немотивированным. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание Obozrevatel.

20 мая Зеленский опубликовал в Instagram фото со своей женой Еленой по случаю Дня вышиванки. «Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки!» — написал президент. После этого под постом появились комментарии, в которых пользователи утверждали, что Зеленские надели не вышиванку, а косоворотку, которая является предметом русского народного костюма.

Елена Зеленская объяснила в Instagram, что такая вышивка на ее одежде является традиционной, а крой с квадратным вырезом — региональной особенностью. «На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя бабушка Шура, традиционна черно-красная вышивка, а крой женской рубашки — особенный, с квадратным вырезом — каре. Это наша региональная «вышиваночная» изюминка», — сказала Зеленская.

Cоветник украинского президента Подоляк сказал Obozrevatel, что критика одежды президента и первой леди является немотивированной. «Украинская культура гораздо богаче, чем зашоренные и воспитанные еще по советским лекалам представления о ней. Украинская вышиванка — это не один какой-то образ, не один узор, не одна модель. Бывают техники вышивки, варианты кроя», — пояснил советник главы офиса Зеленского. Подоляк отметил, что за основу вышиванок был взят национальный костюм Днепропетровского региона.

«Очередная волна очередной лжи. Среди известной аудитории. Такое ощущение, что некоторые люди без негативной эмоции уже просто как без наркотика жить не могут», — сказал Подоляк в интервью Би-би-си.