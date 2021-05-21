Умер актер Фархат Абдраимов

Фархат Абдраимов (Фото: Бориса Кавашкина / ТАСС)

В Грузии на съемках фильмах умер казахстанский актер и продюсер Фархат Абдраимов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и спорта Казахстана, передает портал Informburo.kz.

Абдраимову было 55 лет. В Минкультуры уточнили, что причиной смерти актера стал обширный инфаркт.

В Тбилиси Абдраимов снимался в фильме «Больше чем любовь», уточняет портал.

Фархат Абдраимов родился 21 января 1966 года. В 1988 году выпустился из Алма-Атинского технологического института.

В 1994 году он начал актерскую карьеру на Казахской кинофабрике им. Ш. Айманова (сейчас АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова). Абдраимов снимался в таких фильмах, как «Тот, кто нежнее» (1996), «Шанхай» (1996), «Фара» (1999), «Ирония любви» (2010), «Сказ о розовом зайце» (2010), «Книга легенд. Таинственный лес» (2012).