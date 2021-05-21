В Бразилии отказались проводить клинические испытания «Спутника V»

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Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, накануне выпустившая первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», отказалась проводить ее клинические испытания. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

По данным ведомства, 31 декабря 2020 года Uniao Quimica подала в Anvisa запрос на исследование «Спутника V». Из-за отсутствия клинического протокола и других необходимых документов, требуемых действующим законодательством, 4 января Anvisa потребовала от компании недостающих документов, информации и разъяснений, однако лаборатория не ответила на требования и позднее отменила запрос.

«Это относится только к процессу проведения клинического исследования в Бразилии и не связано с запросом на экстренное использование вакцины», — отметил регулятор.

Ранее, 20 мая, Telegram-канал российского препарата сообщил, что Uniao Quimica выпустила первую партию «Спутника V». Позднее ее будут экспортировать в другие страны Латинской Америки, отметили в публикации.

Совет Anvisa в апреле единогласно проголосовал против ввоза в Бразилию «Спутника V». До этого регулятор заявлял о рисках вакцины, ссылаясь на отсутствие информации, гарантирующей ее качество и безопасность.